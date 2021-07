Tennis

Tennis : La joie de Roger Federer après son troisième tour à Wimbledon !

Publié le 3 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Roger Federer est parvenu à se défaire de Cameron Norrie ce samedi, lors de son troisième tour à Wimbledon, et sera bien de la partie pour les huitièmes de finale. Après sa victoire en 4 sets (6-4, 6-4, 5-7, 6-4), le Suisse s’est exprimé et n’a pas caché sa joie.

Victorieux du Britannique Cameron Norrie ce samedi en 4 sets (6-4, 6-4, 5-7, 6-4), Roger Federer a assuré pour son troisième tour à Wimbledon et sera bien là en huitième de finale. Le Suisse semble de plus en plus confiant sur le gazon londonien, et retrouve de bonnes sensations même s’il peut parfois se faire peur. Après son match ce samedi, Roger Federer s’est exprimé sur la joie de passer un nouveau tour à Wimbledon, mais a aussi voulu rendre hommage à son adversaire du jour.

« Il a fallu que je sois très bon pour prendre le dessus »