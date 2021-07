Tennis

Tennis : Le discours admiratif de Roger Federer sur son futur adversaire !

Publié le 2 juillet 2021 à 16h35 par La rédaction

Après avoir éliminé Richard Gasquet (7-6, 6-1, 6-4), Roger Federer va affronter Cameron Norrie au troisième tour de Wimbledon. Une rencontre loin d'être gagnée pour le Suisse.

Roger Federer admire la relève. À bientôt 40 ans, le Suisse aura vu passer de nombreux joueurs au cours de sa longue carrière. Son futur adversaire, Cameron Norrie, ne l'a pas laissé indifférent. Le 34ème mondial est en constante progression cette saison. Le Britannique est allé jusqu'en finale du tournoi du Queen's le 20 juin dernier, et s'est défait de manière impressionnante de son adversaire Alex Bolt au deuxième tour de Wimbledon (6-3, 6-1, 6-2). Pour Federer, les performances de Norrie n'ont rien d'anodin et sont le fruit d'un travail acharné.

« Cameron Norrie fait ce que j’aimerais voir chez tous les jeunes »