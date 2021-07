Tennis

Tennis : Federer s’enflamme pour sa victoire face à Gasquet à Wimbledon !

Publié le 2 juillet 2021 à 9h35 par T.M.

Ce jeudi, Roger Federer a pris le dessus sur Richard Gasquet à Wimbledon. Et après cette rencontre, le Suisse avait le sourire…

Le parcours continue pour Roger Federer à Wimbledon. Rêvant d’une victoire sur le gazon londonien, le Suisse peut toujours y croire. Ce jeudi, il a en effet passé le deuxième tour du Grand Chelem britannique en s’imposant facilement face à Richard Gasquet. En effet, il n’aurait fallu que 3 sets à Federer (7-6, 6-1, 6-4) pour valider son ticket pour le 3ème tour où il retrouvera Cameron Norrie. Face au 34ème joueur mondial, il faudra encore élever son niveau de jeu, mais pour le moment, les sensations sont plutôt bonne pour l’ancien numéro 1 mondial.

« Un sommet de ma saison jusqu'à présent »