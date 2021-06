Tennis

Tennis : Roger Federer reçoit un fabuleux hommage de cet ancien joueur !

Publié le 28 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Annoncé comme l'un des favoris au titre de Wimbledon malgré sa forme actuelle, Roger Federer a reçu un superbe hommage de Pat Cash. Selon l'ancien joueur australien, le Suisse est le meilleur joueur qui a foulé le gazon de Londres.

Revenu de blessure il y a peu, Roger Federer a tout misé sur la saison sur gazon. Après son retrait de Roland-Garros pour s’économiser physiquement et sa défaite à Halle contre Félix Auger-Aliassime, le Suisse fera son entrée en lice à Wimbledon face à Adrian Mannarino ce mardi. Le numéro 8 au classement ATP est annoncé comme l’un des favoris au vu de son histoire dans le tournoi du Grand Chelem d’Angleterre, où il a été sacré à huit reprises. Ses prestations et ses victoires à Londres lui valent un statut de légende de la compétition auprès de certains anciens joueurs.

« Il est le meilleur joueur et le plus complet dans l’histoire de Wimbledon »