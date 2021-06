Tennis

Tennis : Roger Federer se confie sur son état de forme avant Wimbledon !

Publié le 27 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Mardi, Roger Federer va prendre part à son 22ème tournoi de Wimbledon d'affilée. Après l'annulation de la compétition en 2020, le Suisse est surmotivé à l'idée de refouler le gazon londonien. À bientôt 40 ans, Federer surprend par sa longévité au plus haut niveau.

Le 8 août prochain, Roger Federer soufflera sa 40ème bougie. Revenu de blessure, le Suisse s'est préparé pour être au maximum lors de la saison sur gazon. Pour autant, la préparation de Federer est loin d'être optimale, après une défaite surprenante contre le 19ème mondiale Félix Auger-Aliassime au tournoi de Halle. Malgré tout, Roger Federer reste l'un des favoris à la victoire finale à Wimbledon. Plus grand vainqueur de ce Grand Chelem avec huit succès, le Suisse veut de nouveau triompher à Londres après sa dernière victoire qui remonte à 2017.

« Je n’ai jamais pensé que j’allais jouer jusqu’à 40 ans »