Tennis

Tennis : De gros doutes sont émis sur la victoire de Federer à Wimbledon !

Publié le 26 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Ayant fait de la saison sur gazon sa priorité, Roger Federer éprouve quelques difficultés depuis son retour sur les courts à l'approche de Wimbledon. Todd Woodbridge a donc émis quelques doutes quant à la possibilité que le Suisse soit sacré champion du tournoi du Grand Chelem d'Angleterre.

À peine de revenu de blessure, Roger Federer a décidé de miser presque l’entièreté de sa saison sur la période sur gazon. De ce fait, le Suisse a essayé de se préparer au mieux pour Wimbledon, quitte à abandonner Roland-Garros alors qu’il était bien parti avec trois victoires. Néanmoins, son parcours sur herbe ne s’est pas passé comme prévu avec cette élimination précoce à Halle contre Félix Auger-Aliassime. S’il est annoncé comme l’un des favoris pour le tournoi du Grand Chelem d’Angleterre, le numéro 8 au classement ATP éprouve quelques difficultés depuis son retour sur les courts. De ce fait, Todd Woodbridge a émis quelques doutes quant à la possible victoire de Roger Federer à Wimbledon, tout en expliquant que c'est encore faisable.

« J’ai envie de dire que les étoiles devront s’aligner pour que cela se produise »