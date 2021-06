Tennis

Tennis : Novak Djokovic reçoit les compliments de son partenaire de double !

Publié le 24 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors que Wimbledon arrive à grands pas, Novak Djokovic se prépare tranquillement à Majorque, où il participe à un tournoi en double. Son partenaire et ami Carlos Gomez-Herrera, s’est exprimé sur le fait de côtoyer un tel joueur au quotidien. L’Espagnol semble vivre un rêve éveillé.

Après avoir remporté Roland-Garros, Novak Djokovic pourrait glaner son troisième Grand Chelem de la saison à Wimbledon. Mais avant cela, le Serbe se prépare plutôt spécialement pour le tournoi londonien, puisqu’il est actuellement à Majorque et dispute un tournoi en double. Un choix assumé par Novak Djokovic, qui semble plus être un moyen de décompresser physiquement et mentalement, avant d’enchainer Wimbledon et les JO. Carlos Gomez-Herrera, l’ami et heureux partenaire de double du Serbe, s’est exprimé sur la sensation de jouer à côté d’un tel joueur. Le 355ème mondial à l’ATP profite de chaque instant passé avec Novak Djokovic sur les courts.

« Il est sur le court avec moi et cela veut dire beaucoup pour moi »