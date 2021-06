Tennis

Tennis : Les confidences de Gaël Monfils avant Wimbledon !

Publié le 23 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

En perte de confiance totale ces derniers temps, Gaël Monfils essaye de préparer au mieux Wimbledon. Le tennisman tricolore aura pour but à Londres, de retrouver du plaisir et des sensations sur gazon. Ce dernier s’est exprimé sur la difficulté de jouer sur cette surface.

Gaël Monfils est toujours en recherche de confiance dans son jeu. Le Français qui a échoué à Halle, essaye chaque jour de se préparer au mieux pour Wimbledon. Le Grand Chelem londonien commence le 28 juin, et si les attentes sont très faibles du côté de Gaël Monfils, il est possible que le tennisman tricolore nous surprenne. Le natif de Paris s’est exprimé récemment sur la difficulté de jouer sur gazon.

« En jouant des matches et des matches, perdus ou gagnés, ça reviendra »