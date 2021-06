Tennis

Tennis : Les révélations du clan Nadal sur son retrait de Wimbledon !

Publié le 22 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Après s'être incliné en demi-finale de Roland-Garros contre Novak Djokovic, Rafael Nadal a affirmé qu'il ne prendra pas part à Wimbledon cette année. Un choix justifié par un état de fatigue physique et moral intense selon son entraîneur Carlos Moya.

Totalement dépassé par Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros, Rafael Nadal a dû s’incliner sur le court Philippe Chatrier le 11 juin dernier (3-6, 6-3, 7-6, 6-2). Ayant tout donné lors du tournoi du Grand Chelem de Paris, l’Espagnol est sorti épuisé de la compétition. De ce fait, afin de pouvoir récupérer pleinement pour la suite de la saison, le numéro 3 au classement ATP a décidé de faire l’impasse sur Wimbledon. Un choix que ses entraîneurs ont tenté d’expliquer.

« Il ne peut pas se permettre de s’engager dans un Grand Chelem s’il n’est pas à 100% »