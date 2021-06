Tennis

Tennis : La grande annonce du clan Nadal sur la suite de la saison !

Publié le 21 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Entraîneur de Rafael Nadal, Carlos Moya est revenu sur le forfait de son joueur pour Wimbledon et a évoqué ses objectifs pour la fin de saison.

Battu à Roland-Garros en demi-finale par le futur vainqueur, Novak Djokovic, Rafael Nadal n’a pas hésité à faire des choix forts. L’Espagnol a décidé de déclarer forfait pour le prochain Grand Chelem, Wimbledon, mais aussi pour les Jeux Olympiques de Tokyo. « Ce n’est jamais une décision facile à prendre, mais après avoir écouté mon corps et discuter avec mon équipe, j’ai compris que c’était la bonne décision. L’objectif est de prolonger ma carrière et de continuer à faire ce qui me rend heureux, qui est de me battre au plus haut niveau. Le fait qu’il n’y ait que deux semaines entre Roland-Garros et Wimbledon ne facilite pas la récupération de mon corps après l’éprouvante saison sur terre battue. Ça a été deux mois de grands efforts et la décision que je prends est pour le moyen et long terme » a expliqué Nadal.

Nadal vise l'US Open