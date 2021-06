Tennis

Tennis : Wimbledon, Jeux Olympiques… L’annonce fracassante de Rafael Nadal !

Publié le 17 juin 2021 à 15h35 par T.M.

Alors que Roland-Garros vient de se terminer, les prochains rendez-vous du circuit sont Wimbledon et les Jeux Olympiques. Deux événements auxquels Rafael Nadal a décidé de ne pas participer.

Pas de repos pour les meilleurs joueurs du monde. En effet, dès le 28 juin, c’est Wimbledon qui va débuter. La récupération sera donc courte alors que Roland-Garros vient à peine de se terminer. Cela va donc laisser des traces et obliger certains à faire de terribles choix. Une situation face à laquelle se retrouve Rafael Nadal. S’étant arrêté en demi-finale face à Novak Djokovic à Porte d’Auteuil, l’Espagnol aurait pu tenter de relever la tête à Wimbledon. Cela ne sera finalement pas le cas. Voulant prendre soin de son corps et privilégier la récupération, Rafael Nadal a annoncé ce jeudi qu’il ne serait pas à Londres pour le Grand Chelem sur herbe, mais aussi à Tokyo pour disputer les Jeux Olympiques.

« Ce n’est jamais une décision facile à prendre »