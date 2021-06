Tennis

Tennis : Les premiers mots d’Auger-Aliassime après son exploit contre Federer !

Publié le 16 juin 2021 à 18h35 par La rédaction

Félix Auger-Aliassime a créé la sensation ce mercredi en s'imposant contre Roger Federer sur gazon au tournoi de Halle. Après la rencontre, le protégé de Toni Nadal a affirmé avoir été honoré d'avoir pu jouer contre son idole avant sa retraite.

Ce mercredi, Félix Auger-Aliassime a créé la sensation au tournoi de Halle. En huitième de finale, le Canadien a croisé Roger Federer sur sa route. Mais au final, c’est bel et bien le petit protégé de Toni Nadal qui s’est imposé (4-6, 6-3, 6-2), éliminant l’un des favoris du tournoi sur gazon. Le joueur de 20 ans a montré qu’il avait un potentiel immense pour devenir sans doute l’un des futurs meilleurs joueurs du monde. Après la rencontre néanmoins, le numéro 21 au classement ATP a affirmé avoir ressenti un sentiment spécial après avoir battu son idole.

«C’est une victoire incroyable»