Tennis : La confidence de Federer sur le record de titres en Grand Chelem !

Publié le 14 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Avec sa victoire en finale de Roland-Garros, Novak Djokovic est revenu à une petite longueur du record de tournois du Grand Chelem remportés, détenu par Roger Federer et Rafael Nadal. Mais le Suisse n’a pas dit son dernier mot.

Si Rafael Nadal est à la même hauteur que Roger Federer au nombre de tournois du Grand Chelem remportés, avec 20 consécrations, Novak Djokovic est désormais juste derrière, avec une 19e victoire, après son succès contre Stefanos Tsitsipas en finale de Roland-Garros ce dimanche. A 40 ans, et même s’il semble ne plus vraiment penser à ce record, Roger Federer a expliqué qu’il se battrait jusqu’au bout améliorer son palmarès.

« Mes objectifs à Wimbledon sont clairement assez hauts »