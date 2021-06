Tennis

Tennis : La joie de Federer après son grand retour sur gazon !

Publié le 14 juin 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 14 juin 2021 à 21h44

Deux longues années après son dernier match sur gazon, Roger Federer a retrouvé sa surface préférée ce lundi. Heureux, il a démarré le tournoi de Halle par une victoire.

Deux ans après sa défaite face à Novak Djokovic en finale du tournoi de Wimbledon, Roger Federer a fait son grand retour sur gazon. Quelques jours seulement après son abandon à Roland-Garros, le Suisse s’est engagé sur le tournoi de Halle, en Allemagne. Lors du premier tour, il a disposé du Biélorusse Ilya Ivashka.

Le gazon avait manqué à Roger Federer