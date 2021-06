Tennis

Tennis : Ces révélations de Tsitsipas sur Djokovic après la finale de Roland-Garros !

Publié le 14 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Alors qu'il menait deux sets à zéro ce dimanche, Stéfanos Tsitsipas s'est totalement fait dépasser par Novak Djokovic, qui a finalement été sacré pour la deuxième fois de sa carrière à Roland-Garros. Après la rencontre, le Grec a évoqué le retour aux vestiaires du Serbe et son changement total dans son jeu.

Stéfanos Tsitsipas était à un rien de décrocher son premier titre de Roland-Garros, mais également son premier sacre dans un tournoi du Grand Chelem. Face à Novak Djokovic ce dimanche, le Grec menait deux sets à zéro. Mais à ce moment-là, Novak Djokovic est retourné aux vestiaires. Et à son retour, le Serbe semblait être un autre homme sur le court. Le numéro un mondial a entamé une remontée spectaculaire, lui permettant de décrocher la victoire (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4) et par la même occasion son deuxième Roland-Garros. Néanmoins, en conférence de presse, Stéfanos Tsitsipas n’a pas échappé à la question.

« Tout semblait beaucoup plus frais et beaucoup mieux qu’avant »