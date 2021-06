Tennis

Tennis - Roland-Garros : Djokovic, Nadal... Cette légende relance le débat du GOAT !

Publié le 12 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Au terme d’un match spectaculaire, Novak Djokovic s’est imposé ce vendredi contre Rafael Nadal en demi-finale à Roland-Garros. Un succès historique pour le Serbe, qui pourrait bientôt être dans la discussion du GOAT selon Mats Wilander.

Les fans de tennis ont assisté vendredi à l'un des plus grands matchs de l’histoire de Roland-Garros. Novak Djokovic est venu à bout de Rafael Nadal en 4 sets et file en finale du Grand Chelem parisien, où il affrontera Stefanos Tsitsipas. Le Serbe a éliminé le roi de la terre battue au terme d’un combat incroyable, et pourrait remporter dimanche, son 19ème tournoi du Grand Chelem. Une performance que n’a pas hésité à souligner Mats Wilander, légende du tennis.

« Je n’ai pas vu de meilleur match sur terre battue »