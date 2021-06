Tennis

Tennis : Djokovic s’enflamme totalement pour son exploit face à Nadal !

Publié le 12 juin 2021 à 9h35 par T.M.

Au terme d’un incroyable match, Novak Djokovic a dominé Rafael Nadal en demi-finale de Roland-Garros. Un succès qui rend fier le numéro 1 mondial.

La finale de Roland-Garros opposera donc Stefanos Tsitsipas à Novak Djokovic. Alors que tout le monde attendait de retrouver Rafael Nadal, c’est finalement le Serbe qui a pris le meilleur sur le numéro 3 mondial ce vendredi. Cela était pourtant très mal parti pour Djokovic, qui avait concédé le 1er set. Mais par la suite, le numéro 1 mondial a repris le dessus sur son adversaire, remportant les 3 sets suivants au terme d’un combat exceptionnel pour le plus grand bonheur des spectateurs présents pour cette rencontre.

« Définitivement le meilleur match que j'ai joué ici »