Tennis - Roland-Garros : La grosse déclaration de l’entraîneur de Medvedev !

Publié le 10 juin 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 10 juin 2021 à 22h36

Daniil Medvedev a vu son parcours à Roland-Garros s'arrêter en quart de finale après sa défaite contre Stefanos Tsitsipas. Mais le Russe et son entraîneur garderont des meilleurs souvenirs de cette édition que des précédentes...

Pour sa 5ème participation à Roland-Garros, Daniil Medvedev a vaincu sa malédiction du premier tour… Le numéro 2 mondial a même fait beaucoup mieux, mais son aventure a pris fin en quart de finale contre Stefanos Tsitsipas, son grand rival. Malgré tout, le Russe va garder un bon souvenir de ce Roland-Garros, car il s’est enfin débarrassé de ses vieux démons…

«Avant cette année, je détestais Paris et Roland-Garros»