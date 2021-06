Tennis

Tennis : Toni Nadal dévoile ce qu’il a appris à Rafael Nadal !

Publié le 10 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Coach de Rafael Nadal pendant 27 ans, Toni Nadal, son oncle, a dévoilé ce qu’il avait appris au numéro 3 mondial.

A 35 ans, Rafael Nadal est toujours aussi épatant qu’à ses débuts. Le tennisman espagnol continue d’impressionner et il est en lice pour une 14ème victoire à Roland Garros. Demain après-midi, il affrontera le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Un match qui a l’allure d’une finale avant l’heure… Car l’an dernier, le Serbe avait déjà croisé la route de l’Espagnol en finale. Et comme toujours en finale à Roland-Garros, Nadal l'a emporté.

« Le but n’est pas seulement de gagner »