Tennis : Nadal s’exprime avant son duel contre Djokovic à Roland-Garros !

Publié le 10 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Après être sorti de sa bataille contre Diego Schwartzman mercredi, en quart de finale à Roland-Garros, Rafael Nadal va bien affronter son rival et numéro 1 mondial, Novak Djokovic. L’Espagnol s’est exprimé en conférence de presse sur ce duel tant attendu.

Rafael Nadal sera comme à son habitude, présent en demi-finale à Roland-Garros. Vainqueur en 4 sets de Diego Schwartzman mercredi, l’Espagnol a bataillé contre l’Argentin mais retrouvera bien Novak Djokovic vendredi, dans le dernier carré à Paris. Un duel plus qu’attendu entre deux rivaux qui se défient depuis maintenant plusieurs années. Rafael Nadal, qui fait figure de favori chez lui, à Roland-Garros, s’est exprimé en conférence de presse après sa victoire, sur le combat qui l’attend contre Novak Djokovic.

« On s'entraîne, on fait ce sport pour vivre ces moments-là »