Tennis

Tennis : L'énorme coup de gueule de Medvedev contre Roland-Garros !

Publié le 9 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Éliminé en quart de finale de Roland-Garros ce mardi, contre Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev s’est exprimé en conférence de presse d’après-match, et n’a pas caché sa déception. Il a aussi fait part d’une problématique concernant le diffuseur du tournoi, Amazon.

Daniil Medvedev qui semblait pourtant en forme cette année à Roland-Garros, n’a pas pu faire mieux qu’un quart de finale, et s’est incliné mardi en 3 sets contre Stefanos Tsitsipas. Alors qu’il visait au moins une demi-finale à Roland-Garros, l’aventure parisienne du Russe s’arrête donc prématurément. Daniil Medvedev possédait en plus un tableau plutôt clément, puisqu’il ne pouvait rencontrer Rafael Nadal et Novak Djokovic qu’en finale du tournoi. Une déception donc pour le numéro 2 mondial, qui s’est exprimé après la rencontre en conférence de presse, et a notamment abordé le sujet polémique du diffuseur Amazon.

« Donc Roland‐Garros préfère Amazon aux spectateurs »