Tennis

Tennis : Roger Federer prêt à prendre une énorme décision à Roland-Garros !

Publié le 6 juin 2021 à 9h35 par T.M.

Alors que Roger Federer a bataillé pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de Roland-Garros, le Suisse pourrait bien décider de ne pas les disputer.

Ce samedi, Roger Federer a dû s’employer pour venir à bout de Dominik Köpfer. Après 4 sets et une énorme bataille, le Suisse a tout de même réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de Roland-Garros. Lundi, c’est ainsi un duel face à Matteo Berrettini qui attend Federer avant un possible choc contre Novak Djokovic en quart de finale. Mais cela pourrait bien ne jamais arriver, au même titre que le match face à l’Italien, numéro 9 mondial. En effet, de retour d’une blessure au genou, Roger Federer est toujours très attentif à son état physique et pour ne pas se mettre dans le rouge pour la suite de la saison, il pourrait bien s’arrêter là à Roland-Garros.

« Je dois décider si je continue à jouer ou non »