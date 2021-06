Tennis

Tennis - Roland-Garros : Le message fort de Federer avant le deuxième tour !

Publié le 3 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Présent en conférence de presse avant d'affronter Marin Cilic au deuxième tour de Roland-Garros, Roger Federer est apparu sûr de son jeu et déterminé à remporter ce match.

Alors que l'on pouvait douter logiquement de l'état physique de Roger Federer avant le début de ce Roland-Garros, le Suisse a prouvé qu'il était bien en jambes sur le premier tour en disposant facilement de Denis Istomin en trois sets à zéro. El Maestro retrouvera ce jeudi un adversaire qu'il connaît bien en la personne de Marin Cilic puisqu'il s'agira du onzième match entre les deux hommes.

Roger Federer déterminé !