Tennis

Tennis : Le lucide constat de Federer sur une victoire à Roland-Garros !

Publié le 31 mai 2021 à 12h35 par T.M.

Ce lundi, Roger Federer débute son Roland-Garros face à Denis Istomin. Et si le Suisse espère faire bonne figure à Porte d’Auteuil, il est toutefois réaliste…

Alors que le coup d’envoi de Roland-Garros a été donné ce dimanche, Roger Federer débute lui son tournoi ce lundi. Opposé à Denis Istomin au premier tour, le Suisse va ainsi pouvoir se tester physiquement et voir où il en est, lui qui a très peu ces derniers mois, suite à son retour de blessure et sa longue absence. Face à cela, il ne faut donc pas s’attendre à une victoire finale à Roland-Garros. Et Federer, qui est dans le tableau de Novak Djokovic et Rafael Nadal, en est bien conscient.

« Je sais que je ne vais pas gagner le tournoi »