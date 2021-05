Tennis

Tennis : La grosse annonce de Richard Gasquet sur son avenir !

Publié le 30 mai 2021 à 9h35 par La rédaction

A quelques heures de débuter Roland-Garros, Richard Gasquet a expliqué que cela pourrait bien être la dernière fois qu’il jouait à Porte d’Auteuil.

Ce dimanche, le coup d’envoi de Roland-Garros sera donné. Côté français, Richard Gasquet débutera lui ce lundi avec un duel franco-français face à Hugo Gaston. A 34 ans, le Biterrois va prendre part à son 18ème tournoi du Grand Chelem à Paris. Et pour Gasquet, cela pourrait bien être le dernier. A l’occasion d’un entretien accordé ce dimanche à RMC , le 51ème joueur mondial a entretenu le flou sur son avenir, laissant entendre que la fin pourrait être proche pour lui…

« Je ne sais pas si c'est la dernière… »