Tennis

Tennis : Gasquet a fait son choix pour le meilleur joueur de l’histoire !

Publié le 28 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer sont constamment comparés lorsqu’il s’agit de décider du meilleur joueur de l’Histoire. Richard Gasquet a fait son choix entre les trois.

Dans chaque sport, le débat autour du meilleur joueur de l’histoire fait partie de ceux qui déchainent les passions. Au tennis, trois joueurs en activité peuvent prétendre à ce titre. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Avec 58 tournois du Grand Chelem remportés à eux trois, ils dominent la discipline depuis maintenant de longues années. S’il est difficile de choisir qui est le meilleur du trio, Richard Gasquet s’est mouillé.

« Le problème, c’est que c’est un débat sans fin »