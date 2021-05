Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Forget s'enflamme pour le tableau de Roland-Garros

Publié le 27 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que Roland-Garros démarre dimanche, le tableau complet est sorti, et à la surprise générale, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic pourraient se rencontrer plus tôt que prévu. Le directeur du tournoi, Guy Forget s’est exprimé sur ce tirage plutôt spécial.

Roland-Garros débute dimanche et on connait depuis ce jeudi, l’arbre du tournoi, qui réserve pas mal de surprises. L’information principale est que les 3 monstres du tennis de ces dernières années, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer sont dans la même partie du tableau. En effet, le Serbe pourrait rencontrer son homologue suisse en quart de finale à Roland-Garros, et le vainqueur ira affronter le tenant du titre et treize fois couronné à Paris, Rafael Nadal. Des affiches qui s’annoncent excitantes pour les fans, d’autant plus que récemment, le clan de Novak Djokovic a envoyé un message fort à Rafael Nadal. La pression va donc monter petit à petit pendant le tournoi, et Guy Forget, le directeur de Roland-Garros, s’est exprimé sur cette situation intéressante.

« On retrouve ces trois cracks dans la même partie de tableau »