Tennis

Tennis : Le clan Djokovic avertit Nadal pour Roland-Garros !

Publié le 26 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que Roland-Garros approche à grand pas, Novak Djokovic s’est remis en confiance à Rome en arrivant jusqu’en finale. Le Serbe arrive donc en confiance à Paris, et son coach, Goran Ivanišević pense qu’il est le seul à pouvoir battre Rafael Nadal.

Défait par Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic a retrouvé des couleurs et de la confiance sur terre battue avant Roland-Garros. En effet, le numéro 1 mondial avait mal commencé sa saison sur cette surface avec des déconvenues notamment à Monte-Carlo et chez lui au Serbia Open. Si Novak Djokovic a récemment dit que la terre battue n’était pas vraiment sa surface préférée, le Serbe est prêt à se battre à Paris, et c’est son coach Goran Ivanišević qui le confirme.

« Nadal est le favori et il n’y en a qu’un qui peut le battre selon moi : Novak »