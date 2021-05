Tennis

Tennis : Les confidences de Rafael Nadal sur Roland-Garros !

Publié le 23 mai 2021 à 11h35 par K.V.

À l'aube d'une nouvelle édition de Roland-Garros, Rafael Nadal s'est confié sur ce que représente ce tournoi pour lui.

En pleine préparation avant Roland-Garros, Rafael Nadal a fait le plein de confiance en remportant le Masters 1000 de Rome. Un sacre décroché grâce à une victoire finale face à Novak Djokovic (7-5, 1-6, 6-3). Alors qu'il a déjà remporté le Grand Chelem parisien à 13 reprises, Rafael Nadal ne compte pas s'arrêter là. Mais, outre son statut de favori et sa possibilité de l'emporter une 14ème fois, Rafael Nadal appuie davantage sur l'importance de ce que Roland-Garros représente pour lui.

« Roland-Garros ? L’événement le plus important de ma carrière »