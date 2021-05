Tennis

Tennis : Tsitsipàs réagit à sa qualification en finale de l'ATP de Lyon !

Publié le 22 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Tombeur de Lorenzo Musetti, Stéfanos Tsitsipàs rejoindra Cameron Norrie en finale de l'ATP de Lyon sur terre battue. Le Grec s'est exprimé en conférence de presse sur son niveau de jeu avant ce rendez-vous important.

Ce dimanche aura lieu la finale de l'ATP de Lyon entre Stéfanos Tsitsipàs et Cameron Norrie. Le grec est venu à bout de Lorenzo Musetti ce samedi après avoir été bousculé pendant plus d'un set et s'est donc qualifié sur terre battue pour le dernier match du tournoi. Face à lui, Cameron Norrie n'a fait qu'une bouchée de Karen Khachanov (6-1 / 6-1) et le duel promet d'être intéressant.

« Cela me fait voir que j’ai encore des choses à améliorer sur terre battue »