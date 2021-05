Tennis

Tennis : Les confidences du père de Dominic Thiem avant Roland-Garros !

Publié le 22 mai 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 22 mai 2021 à 21h39

Éliminé dès son premier match à Genève, Dominic Thiem ne traverse pas sa meilleure période. À bientôt une semaine de Roland-Garros, l’Autrichien n’arrive pas dans les meilleures conditions à Paris, son père, s’est exprimé sur sa situation.

Habitué à être au top depuis maintenant quelque temps, Dominic Thiem connaît une période difficile sur terre battue. Revenu de blessure, l’Autrichien s’est montré très énervé et frustré après sa surprenante élimination à Genève au premier tour. Dominic Thiem ne semble pas du tout en confiance et malheureusement pour lui, Roland-Garros arrive à grand pas. Son père, Wolfgang Thiem s’est exprimé sur la situation de son fils, et contrairement à d’autres, est plutôt confiant quant à l’état de forme de Dominic Thiem.

« Il sait exactement ce qu’il fait »