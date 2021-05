Tennis

Tennis : Benoît Paire fait une annonce avant Roland-Garros !

Publié le 22 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Benoît Paire cherchait un entraineur depuis plusieurs semaines. Il l’a trouvé en la personne de Boris Vallejo, qui l’accompagnera jusqu’à Roland-Garros.

Ce mardi, Benoît Paire visait sa troisième victoire de l’année au premier tour du tournoi de Genève. Défait en trois sets par Dominic Koepfer, l’Avignonnais devra attendre pour enchaîner les rencontres et les victoires. En grande difficulté avant ça, Benoît Paire avait décidé de partir à la recherche d’un entraîneur pour préparer le tournoi de Roland-Garros, qui débute ce lundi. Il a trouvé la personne qui l’accompagnera.

Benoît Paire annonce son nouveau coach