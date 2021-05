Tennis

Tennis : Zverev prévient Nadal pour Roland-Garros !

Publié le 18 mai 2021 à 15h35 par B.C.

Alors que Rafael Nadal tentera remporter un 14e Roland-Garros dans quelques jours, Alexander Zverev estime avoir les armes nécessaires pour détrôner l’Espagnol.

Comme chaque année, Rafael Nadal apparaît comme le grand favori de Roland-Garros. Il faut dire que l’Espagnol a marqué de son empreinte le Grand Chelem parisien avec 13 succès en 16 participations. Seuls Robin Söderling (2009) et Novak Djokovic (2015) sont parvenus à renverser Nadal du côté de la Porte d’Auteuil, tandis que l’Espagnol avait été contraint de déclarer forfait en 2016. Alors qu’il s’est fait remarquer à l’US Open 2020 en atteignant la finale remportée par Dominic Thiem, Alexander Zverev se sent capable de décrocher la victoire à Roland-Garros.

« Je pense avoir des chances de gagner Roland‐Garros »