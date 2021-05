Tennis

Tennis - Roland-Garros : L’énorme déclaration de cette légende sur Zverev !

Publié le 14 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Vainqueur récemment du Masters 1000 de Madrid, Alexander Zverev s’est affirmé comme un sérieux candidat pour la victoire à Roland-Garros. Boris Becker, légende du tennis, s’est exprimé sur le cas du jeune tennisman allemand et croit en ses chances.

Alors qu’il semble être dans la forme de sa vie, Alexander Zverev, 24 ans, a reçu les compliments d’une légende du tennis, Boris Becker. En effet, l’ex-tennisman allemand croit en les chances d’Alexander Zverev pour Roland-Garros, notamment après que ce dernier a remporté le Masters 1000 de Madrid. Engagé au Masters 1000 de Rome, Alexander Zverev s’est exprimé récemment sur ses favoris pour Roland-Garros et ne pense pas en faire partie. Pour Boris Becker, le jeune tennisman allemand a toutes les capacités pour remporter cette année Roland-Garros.

« Sascha peut gagner Roland Garros »