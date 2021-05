Tennis

Tennis : Rafael Nadal affiche sa prudence avant ses débuts à Rome

Publié le 12 mai 2021 à 9h35 par B.C.

Opposé à Jannik Sinner ce mercredi au Masters 1000 de Rome, Rafael Nadal ne s’enflamme pas avant d’affronter le 18e joueur mondial.

Alors que Roland-Garros approche à grands pas (30 mai-13 juin), Rafael Nadal poursuivra sa préparation ce mercredi en affrontant Jannik Sinner pour son entrée en lice au Masters 1000 de Rome. L’Espagnol reste sur une défaite face à Alexander Zverev du côté de Madrid la semaine dernière et tentera de faire mieux en Italie à quelques jours du Grand Chelem parisien. Interrogé sur la rencontre qui l’attend contre le 18e joueur mondial, Rafael Nadal reste prudent.

« Ce sera un début difficile »