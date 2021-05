Tennis

Tennis : Zverev analyse sa victoire sur Nadal à Madrid !

Publié le 7 mai 2021 à 20h35 par La rédaction

En conférence de presse, Alexander Zverev a analysé sa victoire sur Rafael Nadal (6/4 6/4) au Masters 1000 de Madrid.

Rafael Nadal ne remportera pas de sixième titre à Madrid. Le numéro 2 mondial a été éliminé ce vendredi en quart de finale par Alexander Zverev, et ce malgré un break dans le deuxième set. A la sortie du court, l’Espagnol a analysé cette défaite : « C’est toujours un équilibre, mais oui, bien sûr, le second service était presque mieux que le premier. J’avais le match sous contrôle au début, j’ai bien joué pendant six matchs, je jouais certainement mieux que lui, et au lieu de servir pour mener 5–2, c’est devenu un désastre, ensuite j’ai réalisé un autre mauvais jeu sur mon service alors que je menais 30–0 ; et puis bien sûr face à l’un des meilleurs joueurs du monde, dans ces circonstances, avec cette rapidité du court, il est très difficile de rester confiant. J’ai essayé de me battre jusqu’au bout, mais le service était difficile à contrôler aujourd’hui. Bravo à lui » .

« Certainement l’une des plus grandes victoires de ma carrière »