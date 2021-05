Tennis

Tennis : Rafael Nadal explique sa défaite face à Alexander Zverev !

Publié le 7 mai 2021 à 18h35 par A.D. mis à jour le 7 mai 2021 à 18h36

Ce vendredi après-midi, Rafael Nadal a été éliminé par Alexander Zverev à Madrid. Après la rencontre, le numéro 2 mondial a tenté d'expliquer son échec.

Alexander Zverev a créé la surprise à Madrid. Opposé à Rafael Nadal ce vendredi après-midi, le jeune allemand (24 ans) s'est imposé en deux sets (6-4, 6-4). Présent en conférence de presse à l'issue de la partie, Rafael Nadal a analysé sa défaite et a fait part de son immense déception, avant de féliciter son adversaire du jour, Alexander Zverev.

«J’avais le match sous contrôle au début et c'est devenu un désastre»