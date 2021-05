Tennis

Tennis : Rafael Nadal en remet une couche sur son héritier !

Publié le 6 mai 2021 à 9h35 par A.D.

Ce mercredi, Rafael Nadal n'a fait qu'un bouchée de Carlos Alcaraz à Madrid. Après la rencontre, le numéro 2 mondial a tout de même rendu un vibrant hommage à son digne héritier.

Avant de rencontrer Carlos Alcaraz ce mercredi à Madrid, Rafael Nadal n'avait pas tari d'éloges à son égard. « Alcaraz est un très jeune joueur avec un grand présent et un avenir encore meilleur. Il a des valeurs très positives qui conviennent à la société et au monde d’aujourd’hui. Il peut être un bon exemple et bien évidemment, s’il venait jouer contre moi, ce serait très important pour lui. La seule chose que je peux faire est de continuer à travailler et de pouvoir jouer à mon meilleur niveau dès le début du tournoi » , s'était-il enflammé. Malgré ce vibrant hommage, Rafael Nadal n'a fait aucun cadeau à Carlos Alcaraz. Vainqueur en deux sets expéditifs (6-1, 6-2), le numéro 2 mondial (classement ATP) a démontré que son successeur avait encore beaucoup de chemin à parcourir avant de reprendre le flambeau.

«Il va brûler les étapes très vite et va être un joueur fantastique»