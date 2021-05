Tennis

Tennis : Les regrets de Tsitsipas sur sa finale contre Nadal !

Publié le 1 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que le Masters 1000 de Madrid commence ce lundi, Stéfanos Tsitsipas est revenu sur sa finale perdue à Barcelone contre Rafael Nadal, qu’il pourrait recroiser à Madrid. Des regrets et un apprentissage, voilà ce qu’il retiendra de son affrontement avec l’Espagnol.

Finaliste à Barcelone en s’inclinant contre Rafael Nadal, Stéfanos Tsitsipas, 5ème mondial, est revenu sur cette finale et les regrets qu’il a pu nourrir. Alors que le Masters 1000 de Madrid commence lundi et qu’il pourrait de nouveau y affronter l’Espagnol, le tennisman grec pense avoir appris de cette défaite et espère qu’elle pourra lui servir dans le futur. Après avoir rendu un bel hommage à Rafael Nadal, Stéfanos Tsitsipas révèle maintenant les clés pour battre le Majorquin, être agressif.

« J’aurais pu prendre un peu plus de risques »