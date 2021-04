Tennis

Tennis : Le vibrant hommage de Tsitsipás à Nadal après leur finale !

Publié le 26 avril 2021 à 14h35 par La rédaction

Ce dimanche, Rafael Nadal s'est imposé face à Stéfanos Tsitsipás en finale de l'ATP 500 de Barcelone (6-4, 6-7, 7-5). Après la rencontre, le Grec a tenu à rendre un superbe hommage à l'Espagnol, qu'il considère comme l'un des meilleurs de l'histoire du tennis.

Stéfanos Tsitsipás est passé à un rien de battre Rafael Nadal dans l’un de ses jardins ce dimanche. Mais finalement, après un combat acharné, c’est l’Espagnol qui s’est imposé en trois sets en finale de l’ATP 500 de Barcelone (6-4, 6-7, 7-5). La victoire était importante pour le numéro 2 mondial qui essaye de se préparer au mieux en vue de Roland-Garros. Du côté du Grec, on aurait pu attendre une réaction un peu amer après être passé si proche d’un second titre consécutif après celui du Masters 1000 de Monte-Carlo. Cependant, le cinquième au classement ATP a été totalement fair-play.

« Tu es l'un des plus grands compétiteurs de l'histoire de ce sport »