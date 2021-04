Tennis

Tennis : Le tombeur de Djokovic livre les secrets de sa réussite !

Publié le 25 avril 2021 à 14h35 par K.V.

Intraitable tombeur de Novak Djokovic, qui s'est incliné en demi-finale de « son » tournoi, Aslan Karatsev est revenu sur sa sublime victoire.

« Il (Karatsev) a joué vite, comme il sait le faire. Je m’attendais à cela. Dans le troisième set, j’ai joué pour la plupart du temps avec des vertiges. J’étais vraiment malade. J’avais un adversaire qui poussait fort et il faut le reconnaître, il a été phénoménal, il a joué avec précision. Je ne peux que le féliciter. C’est évidemment jamais simple de perdre chez soi, c’est décevant et douloureux. En même temps, Karatsev mérite son succès. Pour ma part, j’ai joué à un niveau assez bas ... » Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Novak Djokovic est revenu sur sa défaite surprise face à Aslan Karatsev en demi-finale de l'ATP de Belgrade (7-5, 4-6, 6-4). Le Russe, qui a surclassé le numéro un mondial en trois sets, est quant à lui revenu sur ce qu'il a dû mettre en oeuvre pour y parvenir.

« Vous devez jouer de manière agressive avec des joueurs comme celui‐ci »