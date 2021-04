Tennis

Tennis : Federer, Nadal, Djokovic… Tsitsipás lance un énorme message !

Publié le 20 avril 2021

À 22 ans, Stéfanos Tsitsipás est l’un des grands espoirs du tennis mondial, et il ne cache pas ses ambitions pour la suite de sa carrière.

Depuis plus de quinze ans, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dominent à eux seuls le tennis mondial. Les trois hommes ont remporté 58 titres du Grand Chelem et semblent encore capables de rivaliser avec la nouvelle génération. Pourtant, certains joueurs commencent à s’illustrer sur le circuit ATP, c’est notamment le cas de Stéfanos Tsitsipás, actuel 5e joueur mondial et vainqueur de son premier Masters 1000 le week-end dernier à Monte-Carlo. Et le Grec ne veut pas s’arrêter là.

« Je veux être comme eux »