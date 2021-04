Tennis

Tennis : Tsitsipas s'enflamme pour son sacre à Monte-Carlo !

Publié le 18 avril 2021 à 21h35 par A.D.

Opposé à Andrey Rublev en finale du Masters de Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas s'est imposé en deux sets. A l'issue de la partie, le prodige grec a fait part de son immense bonheur pour ce sacre.

Tombeur de Daniel Evans ce samedi, Stefanos Tsitsipas a validé son ticket pour la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Pour ce grand rendez-vous, le prodige grec de 22 ans a dû se frotter à Andrey Rublev. Et Stefanos Tsitsipas n'a eu besoin que de deux petits sets pour l'emporter ce dimanche (6-3, 6-3) face au Russe. Après sa victoire et son sacre au Masters 1000 de Monte-Carlo, Stefanos Tsitsipas s'est totalement enflammé.

«Cela me fait me sentir bien dans ma peau, j'ai besoin de ça»