Tennis

Tennis : Novak Djokovic s'enflamme totalement pour ce prodige !

Publié le 12 avril 2021 à 23h35 par A.D.

Pour son grand retour à la compétition, Novak Djokovic pourrait affronter Jannik Sinner au Masters de Monte-Carlo. Interrogé sur le prodige italien de 19 ans, le numéro un mondial n'a pas tari d'éloge à son égard.

Eloigné des courts depuis l'Open d'Australie, Novak Djokovic va faire son grand retour au Masters de Monte-Carlo. Pour son premier match de la compétition, l'ogre serbe sera opposé au vainqueur du duel entre Jannik Sinner et Albert Ramos-Viñolas, qui s'affrontent au premier tour. Alors qu'il pourrait se frotter au prodige italien de 19 ans, Novak Djokovic s'est montré très élogieux à son égard dans des propos rapportés par L'Equipe .

«Jannik Sinner a tout pour devenir un champion »