Tennis

Tennis : Novak Djokovic s'enflamme pour son grand retour !

Publié le 12 avril 2021 à 18h35 par A.D.

Alors qu'il n'a foulé les courts depuis l'Open d'Australie, Novak Djokovic va faire son grand retour au Masters de Monte-Carlo. Résidant à Monaco, l'ogre serbe a fait part de son immense bonheur de revenir à domicile.

Absent des courts depuis l'Open d'Australie, Novak Djokovic sera de retour pour le Masters de Monte-Carlo. Alors qu'il vit à Monaco, le numéro un mondial va retrouver la compétition chez lui. Ce qui le comble de bonheur. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Novak Djokovic s'est réjoui de pouvoir faire son grand retour sur ses terres.

«On espère retrouver le public le plus tôt possible»