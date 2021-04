Tennis

Tennis : La nouvelle sortie fracassante de Benoît Paire !

Publié le 12 avril 2021 à 10h35 par La rédaction

Après sa défaite contre Jordan Thompson ce dimanche lors du Masters 1000 de Monte-Carlo, Benoît Paire s’est à nouveau lâché en conférence de presse. Et ses propos risquent encore de créer la polémique.

Ce dimanche, Benoît Paire est à nouveau sorti assez rapidement d’un tournoi auquel il prenait part. Pour le compte des 32e de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, le Français s’est incliné contre Jordan Thompson en trois sets (6-4, 6-7, 7-6). S’il lui reste encore un match en double à disputer avec Adrian Mannarino ce lundi, le numéro 35 au classement ATP n’a montré que très peu d’envie de continuer la compétition et s’est encore lâché. Ses propos ne manqueront sûrement pas d'en faire réagir plus d'un.

« J’ai pris 12 000€ pour être à l’hôtel tranquille après je rentre chez moi »