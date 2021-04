Tennis

Tennis : Un indice lâché pour l’avenir de Roger Federer ?

Publié le 10 avril 2021 à 9h35 par T.M.

A bientôt 40 ans, Roger Federer est bien évidemment proche de la fin de sa carrière. Toutefois, le Suisse ne semble pas avoir prévu de s’arrêter de sitôt.

Après une absence de plus d’un à cause de pépins physiques, Roger Federer a fait son retour sur le circuit. Mais la question sera désormais de savoir si le Suisse peut encore évoluer à son plus haut niveau, lui qui a encore de grandes ambitions. En fonction des résultats, cela pourrait notamment impacter l’avenir de Federer, tout proche de la retraite. D’ailleurs, à ce sujet, l’actuel numéro 7 mondial expliquait récemment : « Je vais tenter un dernier coup de reins pour voir ce qu’il reste dans le réservoir ».

Federer prépare déjà… 2022 !