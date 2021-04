Tennis

Tennis : Cette énorme sortie sur l’avenir de Roger Federer !

Publié le 8 avril 2021 à 9h35 par T.M.

A bientôt 40 ans, Roger Federer n’a toujours pas arrêté sa carrière. Marco Cecchinato espère d’ailleurs que cela puisse durer encore un certain temps.

Ayant dominé la planète tennis pendant de plusieurs décennies, Roger Federer est toujours là, faisant encore partie du gratin mondial et ce à 39 ans. D’ailleurs, alors que le poids des années se fait de plus en plus ressentir, le Suisse reste toujours ambitieux. Mais force est de constater que la fin approche pour Federer. A ce sujet, le principal intéressé confiait récemment : « Je vais tenter un dernier coup de reins pour voir ce qu’il reste dans le réservoir ».

« Une présence extraordinaire et stimulante »