Tennis

Tennis : Le père de Djokovic fracasse Roger Federer !

Publié le 3 avril 2021 à 15h35 par La rédaction

Depuis quelques semaines, Srdjan Djokovic, multiplie les sorties fracassantes. Le père du numéro 1 mondial s'est permis petit tacle à Roger Federer en racontant une anecdote datant de la Coupe Davis 2006.

Une chose est sûre, le père de Novak Djokovic est son premier supporter. Depuis le 9e titre de son fils en Australie, Srdjan Djokovic multiplie les sorties médiatiques fracassantes pour défendre le numéro 1 mondial. Le paternel du Serbe semble d’ailleurs avoir un léger différent à régler avec Roger Federer. « Selon moi, c’est très difficile d’être ami avec quelqu’un alors que tu te bats contre lui pour être numéro 1, pour des titres et pour de l’argent. Mais ils sont corrects entre eux. De mon point de vue, je voudrais que Roger Federer joue encore 5 ou 6 ans pour que Novak fasse encore plus la différence dans le bilan de leurs confrontations » déclarait-il il y a quelques jours. Et il vient tout juste d’en remettre une couche.

«J’ai dit que Federer était un grand champion [...] mais pas un grand homme»