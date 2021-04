Tennis

Tennis : Ce témoignage de taille sur le niveau de Novak Djokovic !

Publié le 2 avril 2021 à 19h35 par B.C. mis à jour le 2 avril 2021 à 19h36

Alors qu’il s’est entraîné le temps de quelques jours avec Novak Djokovic, Holger Rune s’est dit impressionné du niveau du Serbe.

Tout comme Rafael Nadal et Roger Federer, Novak Djokovic impressionne au fil des années. Le Serbe dispose de l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du tennis avec 18 titres de Grand Chelem, dont le dernier décroché en début d’année à l’Open d’Australie. À 33 ans, Novak Djokovic peut encore espérer réaliser plusieurs exploits, et ce malgré l’émergence d'une nouvelle génération encore ébahie par son niveau. Le jeune espoir danois Holger Rune (17 ans) a notamment eu l’occasion de s’entraîner plusieurs jours avec le Serbe, et dans un entretien accordé à Junior Tennis Italia , il se montre dithyrambique à son égard.

« Il était le joueur le plus complet que j’ai jamais rencontré »